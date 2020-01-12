Президент Тайваня встретилась с дипломатом США после переизбрания

После победы на президентских выборах глава Тайваня Цай Инвэнь встретилась с дипломатом, директором Американского института на Тайване и де-факто послом США Уильямом Брентом Кристенсеном, сообщает Associated Press.

Во время встречи Кристенсен поздравил главу Тайваня с переизбранием, в ответ Цай Инвэнь поблагодарила его за оказанную поддержку и заявила, что планирует укрепить сотрудничество с США по глобальным вопросам.

Цай Инвэнь впервые возглавила Тайвань после выборов 2016 года. После ее избрания обострился вопрос о независимости полуострова от Китая.

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