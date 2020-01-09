Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны «победой идеологии над правдой». Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве», — написала Захарова.

Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, подчеркнула представитель МИД. Она призвала сейм Польши официально заявить о своем несогласии с его решениями.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

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