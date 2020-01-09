Президент Абхазии Хаджимба отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку, как того требовали протестующие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Народного Собрания Леонида Чамагуа.

По его словам, с президентом обсуждались требования митингующих у здания администрации президента, которые требовали проведения новых выборов.

«Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию», — сказал депутат.

Ранее 9 января утром протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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