Конгрессмены США проголосуют по ограничению полномочий Трампа в Иране

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс проголосует по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном в четверг, 9 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенный пресс-релиз Пелоси.

«Палата представителей рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это действие направлено на сохранение безопасности жителей США.

Пелоси заявила о желании палаты представителей США ограничить полномочия Трампа в Иране после того, как 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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