Трамп намерен обсудить Ливию с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить ситуацию в Ливии с российской стороной, сообщает РИА «Новости».
Глава Соединенных Штатов отметил, что в настоящее время уже ведутся обсуждения ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эродганом и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с другими странами.
Трамп подчеркнул, что переговоры с Россией о Ливии нужны, так как российская сторона также участвует в ситуации.
В настоящее время, по словам Трампа, запланирован ряд встречи, на которых стороны попытаются разработать мирный план.
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