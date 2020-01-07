Патриарх Кирилл раскритиковал Порошенко и похвалил Зеленского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко пережил сокрушительное поражение и отметил курс нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом он сказал в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

По словам патриарха, провал Порошенко является доказательством того, что украинцы не захотели принимать государственное вмешательство в дела церкви.

«Его жизненная и политическая философия оказалась разбитой», — добавил епископ РПЦ.

По его мнению, народ на Украине не принял ни самого Порошенко, ни его взглядов по церковным отношениям, что радует. Украинцы смогли выдержать этот натиск и показали с себя с лучшей стороны.

Он считает, что Зеленский стал президентом Украины, в первую очередь, из-за того, что жителям не нравилась политика Порошенко.

«Было бы странно, если бы президент стал продолжать курс его неудачного предшественника», — продолжил патриарх Кирилл.

Он констатировал, что с приходом Зеленского многое стало меняться к лучшему.

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