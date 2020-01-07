Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum. Об этом он рассказал телеканалу TVP.

По словам Дуды, организаторы не дают ему слово на мероприятии. Он утверждает, что он хотел бы встретиться с президентом России и ФРГ Владимиром Путиным и Франком-Вальтером Штайнмайером. Также он планировал обсудить потери и страдания поляков и польских евреев во время Второй мировой войны. Однако ему отказали в этом праве.

Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

— В Совфеде назвали недальновидным возможный отказ президента Польши ехать в Израиль