Отчим годами насиловал падчерицу и приобщал к процессу ее брата

В Германии отчим более 900 раз надругался над падчерицей
Мужчина из Германии попал под суд за насилие над детьми своей партнерши. Об этом сообщает Bild.de.

О произошедшем стало известно после того, как Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей обнаружил материалы непристойного характера с детьми в интернете.

Благодаря IP правоохранители вышли на гражданина Германии Оливера Б., в доме семьи нашли улики. Выяснилось, что он совершал противоправные действия не только в отношении снятых.

У мужчины есть падчерица, которую начиная с десяти лет он подвергал сексуальному насилию. Всего было зафиксировано 973 случая, несколько из них – прямо в школе. Помимо этого, Оливер заставлял пасынка насиловать девочку.

Также он представлялся подругам падчерицы 21-летним и обманом заставлял несовершеннолетних отправлять ему непристойные кадры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В суде отчим признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Вскоре ему вынесут приговор.

Ранее в Краснодаре мужчина заманил к себе домой трех девочек и изнасиловал.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
