Сын свергнутого шаха Ирана отписался от Трампа и Нетаньяху в соцсети

Сын свергнутого шаха Ирана Пехлеви отписался от Трампа и Нетаньяху в Instagram

Сын свергнутого в 1979 году последнего шаха Ирана Реза Пехлеви отписался в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это произошло после объявления американским лидером перемирия с Тегераном, сообщает иранский Telegram-канал Sepah Pasdaran.

7 апреля глава Белого дома объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский президент также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В марте Пехлеви, представляющийся лидером иранской оппозиции в изгнании, заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

Также Пехлеви отметил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

В прошлом месяце Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее Пехлеви призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран.