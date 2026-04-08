Прохор Шаляпин о свадьбе Клавы Коки: «Проведу даже без денег»

Артист Прохор Шаляпин признался журналистам, что готов провести свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова. Подробности узнала «Газета.Ru».

На музыкальной премии «Жара» в Москве Шаляпин пожелал певице и блогеру счастья и красивых детей.

«Я поздравляю Клаву Коку и Диму Масленникова. Они оба богатые, успешные, мега известные. Это прекрасная пара. Я желаю им еще дольше быть вместе и чтобы у них получились красивые дети», — сказал артист.

Шаляпин признался, что при желании жениха и невесты будет не только гостем на свадьбе, но и ведущим. Для них он даже готов сделать исключение и выступить без гонорара.

«Свадьбу проведу с удовольствием, даже без денег, без гонорара. Не все измеряется богатством, хотя я деньги очень люблю. Там где деньги, там и я. Знаете, я когда получу деньги за концерт, уже и выступать неохота», — заявил Шаляпин.

Клава Кока и Дима Масленников объявили о помолвке 3 апреля. На протяжении почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, однако сами Клава и Дима неоднократно заявляли, что их связывает только дружба.

Ранее Ольга Бузова рассказала, как узнала о беременности сестры.