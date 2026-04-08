Музей Г.О.Р.А. анонсировал праздничную программу ко Дню космонавтики

Музей Г.О.Р.А. проведет 12 апреля праздничную программу, посвященную Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Музея Победы.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть выставочный образец спутника формата 6UXL CubeSat, созданного учеными и студентами МТУСИ. Аппарат запустили в космос в ноябре 2024 года.

«На его борту установлены уникальные приборы для сбора информации, исследования радиосвязи и не только. Например, детектор галактических космических лучей для регистрации и прогнозирования опасных гелиогеофизических явлений в околоземном пространстве. Эти явления еще называют «космической погодой», — отметили в Музее Победы.

На главной сцене Музея Г.О.Р.А. покажут три документальных фильма о достижениях в космосе: «Сезон космической охоты», «Космические снайперы», «Звездный навигатор». Также в рамках мероприятия пройдут лекция об истории космонавтики и мастер-классы по сборке моделей компании «Звезда». Участники смогут собрать копии космической техники в масштабе 1:100 — ракету «Восток», самолеты и другие.

Кроме того, посетителям будет доступна выставка «Со звездами к звездам». Экспозицию посвятили создателям советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной. Выставка представит фотографии летчиков-космонавтов, ученых и конструкторов.

«В окопах, за штурвалом самолетов, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде и глубоком тылу. Они горели в подбитых самолетах, выходили из окружения, теряли товарищей, а спустя годы — оказались у стартовых столов Байконура, у кульманов конструкторских бюро, в кабинах космических кораблей», — отметили в Музее Победы.

Гости узнают о Георгии Береговом — единственном космонавте с двумя «Золотыми Звездами». Материалы также расскажут о Константине Феоктистове, Владимире Шаталове, Николае Каманине, Михаиле Одинцове и других. Всего экспозиция включит истории 21 героя-фронтовика, чья биография была связана с космосом.

