Музей Г.О.Р.А. анонсировал праздничную программу ко Дню космонавтики

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Гости музея Г.О.Р.А. увидят настоящий спутник на выставке ко Дню космонавтики
Предоставлено Музеем Победы

Музей Г.О.Р.А. проведет 12 апреля праздничную программу, посвященную Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Музея Победы.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть выставочный образец спутника формата 6UXL CubeSat, созданного учеными и студентами МТУСИ. Аппарат запустили в космос в ноябре 2024 года.

«На его борту установлены уникальные приборы для сбора информации, исследования радиосвязи и не только. Например, детектор галактических космических лучей для регистрации и прогнозирования опасных гелиогеофизических явлений в околоземном пространстве. Эти явления еще называют «космической погодой», — отметили в Музее Победы.

На главной сцене Музея Г.О.Р.А. покажут три документальных фильма о достижениях в космосе: «Сезон космической охоты», «Космические снайперы», «Звездный навигатор». Также в рамках мероприятия пройдут лекция об истории космонавтики и мастер-классы по сборке моделей компании «Звезда». Участники смогут собрать копии космической техники в масштабе 1:100 — ракету «Восток», самолеты и другие.

Кроме того, посетителям будет доступна выставка «Со звездами к звездам». Экспозицию посвятили создателям советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной. Выставка представит фотографии летчиков-космонавтов, ученых и конструкторов.

«В окопах, за штурвалом самолетов, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде и глубоком тылу. Они горели в подбитых самолетах, выходили из окружения, теряли товарищей, а спустя годы — оказались у стартовых столов Байконура, у кульманов конструкторских бюро, в кабинах космических кораблей», — отметили в Музее Победы.

Гости узнают о Георгии Береговом — единственном космонавте с двумя «Золотыми Звездами». Материалы также расскажут о Константине Феоктистове, Владимире Шаталове, Николае Каманине, Михаиле Одинцове и других. Всего экспозиция включит истории 21 героя-фронтовика, чья биография была связана с космосом.

Напомним, стратегическим информационным партнером Музея Победы выступает медиахолдинг Rambler&Co.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
