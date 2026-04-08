Делегация главы МИД Бельгии в Бейруте чуть не попала под ракетный удар Израиля

Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в соцсети X рассказал, что Израиль нанес удар по Бейруту всего в нескольких сотнях метров от него и его делегации.

«Израиль <...> нанес один из самых массированных ударов с начала боевых действий, в результате которого, по имеющимся данным, пострадали сотни мирных жителей. Мы находились в посольстве вместе с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места, куда пришлись ракетные удары», — написал глава МИД Бельгии.

Прево добавил, что прибыл в Бейрут, чтобы выразить полную поддержку ливанским властям.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.

 
