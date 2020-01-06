Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас подверг критике президента страны Керсти Кальюлайд, которая пригласила президента РФ Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Конгресс пройдет летом 202 года в Тарту.

Пыллуаас заявил, что она совершила ошибку, пригласив Путина. Кроме того он добавил, что не слишком верит в визит российского лидера.

«Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — завил он.

Кальюлайд передала устное приглашение Путину во время визита в Россию.