Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас подверг критике президента страны Керсти Кальюлайд, которая пригласила президента РФ Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Конгресс пройдет летом 202 года в Тарту.
Пыллуаас заявил, что она совершила ошибку, пригласив Путина. Кроме того он добавил, что не слишком верит в визит российского лидера.
«Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — завил он.
Кальюлайд передала устное приглашение Путину во время визита в Россию.