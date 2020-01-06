Мадуро подтвердил избрание нового главы парламента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что парламент страны, который ранее контролировался оппозицией, выбрал нового главу — Луиса Парра из партии Primero Justicia. . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которая велась в Twitter президента.

Отмечается, что новое руководство национальной ассамблеи на 2020-2021 годы было избрано 5 января в соответствии с конституцией.

Также Мадуро добавил, что военное оцепление вокруг парламента в день выборов было выставлено по прямой просьбе соратников экс-руководителя национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, которые стремились избежать провокаций в день голосования.

Ранее депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Ранее этот пост занимал самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо. Сам Гуайдо и его сторонники не принимали участия в голосовании.

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