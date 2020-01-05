США считают Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после его снятия с поста председателя Национальной ассамблеи страны, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак на своей странице в Twitter.

По словам Козака, Гуайдо остается временным президентом страны в соответствии с конституцией Венесуэлы.

Представитель Госдепартамента США назвал назначение председателем Национальной ассамблеи Луиса Парра «фальшивым», так как на голосовании отсутствовали представители оппозиции и не было кворума.

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