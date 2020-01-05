Джонсон заявил об опасности Сулеймани для интересов Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что убитый в результате удара США генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании. Об этом сообщает Sky News.
По словам Джонсона, Сулеймани сыграл ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч людей, и был ответственен за дестабилизацию ситуации в регионе.
При этом премьер-министр Великобритании отметил, что Великобритания находится в контакте со всеми сторонами конфликта, чтобы способствовать его деэскалации.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.
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