Джонсон заявил об опасности Сулеймани для интересов Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что убитый в результате удара США генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

По словам Джонсона, Сулеймани сыграл ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч людей, и был ответственен за дестабилизацию ситуации в регионе.

При этом премьер-министр Великобритании отметил, что Великобритания находится в контакте со всеми сторонами конфликта, чтобы способствовать его деэскалации.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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