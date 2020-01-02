Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его данным, в четвертом квартале была собрана внушительная сумма в размере $46 млн. Увеличение пожертвований, вероятно, связано с предложением демократов об импичменте президента. Также источник отметил, что собранная сумма превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.

Как говорится в выпущенном заявлении главы кампании Трампа Брэда Парскала, этот квартал является свидетельством широкой общественной поддержки и звездной репутации Трампа.

«Пока демократы и СМИ были настроены на импичмент, президентская кампания становилась все сильнее», — добавил Парскал.

Проведение выборов в США запланировано на ноябрь 2020 года.

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