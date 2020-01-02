Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров ответил на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал крымских татар украинцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Умерова, Зеленскому следовало бы больше думать о «бардаке» продолжающемся в его стране, но при этом украинский лидер вспоминает крымских татар и общается на крымско-татарском языке.

Представитель полуострова ответил, что считает татар не украинцами, а частью многонациональной России.

«Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — заявил Умеров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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