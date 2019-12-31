Захарова: США вернулась к нормам времен «дикого Запада»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон в ведении внешней политики вернулся к протокольным нормам времен «дикого Запада» и «положил ноги на стол» мировой политики, передает РИА «Новости».

По мнению Захаровой, в Госдепартаменте и в Белом доме американская реальность лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности.

Она отметила, что сегодня традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции и формальности, в Соединенных Штатах ушли на второй план.