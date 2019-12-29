В Польше назвали пакт Молотова-Риббетропа «военным союзом»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом» между СССР и фашистской Германией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моравецкого, пакт не был договором «о ненападении».

«Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — заявил польский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал «сволочью и нацистской свиньей» главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

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