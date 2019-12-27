Посол Великобритании описал Россию тремя словами

Покидающий пост посла Великобритании в Москве в январе 2020 года Лори Бристоу описал Россию в трех словах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он описал страну следующими словами: увлекательная, энергичная и теплая.

По мнению Бристоу, британцы и россияне во многом похожи, в частности, у них есть чувство юмора и они умеют не обращать внимания на тех, кто указывает им что делать.

Посол признался, что ему будет грустно уезжать, и что больше всего будет скучать по людям, которых встретил в России.

Он подчеркнул, что если бы завтра ему предложили провести еще четыре года в России, он бы без колебаний согласился.

Бристоу посоветовал только начинающему работу в России человеку постараться понять, что объединяет эту огромную страну, например, совершив долгое путешествие на поезде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шанс на потепление: Путин назначил нового посла в Лондоне