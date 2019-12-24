Трамп пообещал справиться с «рождественским подарком» от КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не знает, какой «рождественский подарок» ему преподнесет КНДР, но он готов ко всему, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД КНДР Ли Тэ Соном обещал сделать американской стороне «рождественский подарок».

По его словам, Соединенные Штаты выяснят, что это за подарок и успешно справятся с ним.

Трамп предположил, что это может быть хороший подарок.

«Может быть, он пошлет мне красивую вазу», — добавил Трамп.

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