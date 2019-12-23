Оппозиционер Миланович победил в первом туре выборов президента Хорватии

Глава оппозионной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович победил в первом туре президентской гонки в Хорватии, но не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщил глава Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Джюро Сесса.

После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за Милановича проголосовали 29,55%. Второе место заняла действующий президент Колинда Грабар-Китарович.

По данным Сесса, явка на выборах составила 51,19%, что больше на 100 тысяч человек, чем на выборах в 2014 году.

Второй этап выборов президента запланирован на 5 января 2020 года. В нем поучаствуют Миланович и Грабар-Китарович.

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