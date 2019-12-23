Кадыров проведет ежегодную пресс-конференцию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведет в понедельник, 23 декабря, итоговую пресс-конференцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что ответит на вопросы журналистов и жителей в прямом эфире.

По его данным, в редакцию телеканала, который будет транслировать его пресс-конференцию, уже поступило 4,5 тыс. вопросов и обращений.

«Из которых более 1200 составляют звонки зрителей», — добавил Кадыров.

Чеченский лидер установил ориентировочное начало пресс-конференции в 17.00 по местному времени.

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