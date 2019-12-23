Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что он ошибался в своем мнении насчет отношений с российской стороной, пишет Spectator.

Политик признался, что он, как и другие премьеры Британии, полагал, что у отношений Британии и России есть шанс и они смогут наладиться. Однако Джонсон изменил свое мнение насчет желания «перезагрузить» отношения с Россией.

«Было очень, очень обидно, что я ошибался», — сказал Джонсон.

Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед. Государственный деятель не назвал причину своего разочарования.

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