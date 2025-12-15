СМИ сообщили о позциии США по Донбассу в ходе переговоров с Украиной

AFP: США на переговорах с Украиной настаивают на выводе ВСУ из Донбасса

Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров с Украиной настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По информации источника журналистов, американская делегация по этому вопросу «занимает позицию России».

15 декабря председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

Ранее в Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине.