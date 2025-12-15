На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о позциии США по Донбассу в ходе переговоров с Украиной

AFP: США на переговорах с Украиной настаивают на выводе ВСУ из Донбасса
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров с Украиной настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По информации источника журналистов, американская делегация по этому вопросу «занимает позицию России».

15 декабря председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

Ранее в Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами