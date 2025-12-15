Правительство российского региона уходит в отставку с 16 декабря

Правительство Самарской области уйдет в техническую отставку с 16 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, о чем он сообщил в ходе оперативного совещания правительства, передает ТАСС.

«Принято решение об отставке правительства Самарской области. Решение об отставке носит технический характер в соответствии с изменениями, которые мы внесли в устав области, а также в связи с необходимостью усиления некоторых блоков работы», — сказал глава региона.

Федорищев отметил, что все члены правительства продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру председателя правительства губернатор вынесет на рассмотрение губернской думы.

9 октября депутаты Самарской губернской думы приняли предложенные Федорищевым поправки в устав. Структура правительства была изменена, а Самара наделена статусом столицы области. Федорищев ранее заявлял, что изменение структуры правительства приведет к сокращению руководящего состава региональных ведомств на 20% и состава министерств на 10%.

