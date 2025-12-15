На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большая часть бельгийцев выступила против конфискации российских активов

Ipsos: две трети бельгийцев выступают против экспроприации российских активов
Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOM

Две трети бельгийцев выступили против экспроприации российских активов. Опрос проводил исследовательский центр Ipsos совместно с телеканалом RTL Info и газетой Le Soir.

Отмечается, что речь идет о конфискации €210 млрд, из которых €185 млрд заблокированы на бельгийской площадке Euroclear.

Так, 67% респондентов заявили, что правительство Бельгии не должно соглашаться на конфискацию российских активов в пользу Киева, поддерживая позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. 22% опрошенных выступили за конфискацию российских активов, еще 11% ответили, что не интересуются этой темой.

15 декабря газета Politico писала, что Венгрия и Словакия могут выступить против использования замороженных российских активов.

До этого издание сообщало, что Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов РФ.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.

