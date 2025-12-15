В «Единой России» заявили, что главные вопросы поддержки участников СВО уже решены

Ключевые вопросы поддержки участников специальной военной операции (СВО) уже решены законодательно. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мне бы хотелось сказать о том, что с момента начала специальной военной операции сегодня уже можно сказать, что основные вопросы совместно с министерством обороны, Общероссийским народным фронтом, фондом «Защитники Отечества» уже удалось решить», — сказал он.

Якушев отметил, что вопросы, которые будут возникать, также подлежат решению.

9 декабря Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после невозвращения военнослужащего из зоны СВО.

До этого глава государства назвал безобразием случаи выселения членов семей участников специальной военной операции из жилья. Он потребовал разобраться с каждой ситуацией и наказать виновных. По его словам, какой бы статус ни носило жилье, допускать выселения семей военнослужащих нельзя.

Ранее председатель СПЧ сообщил, что совет собирает материалы о преступлениях ВСУ.