Зеленский встретится с руководством Нидерландов

Reuters: Зеленский проведет встречу с королем и премьером Нидерландов 16 декабря
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и королем Нидерландов Виллемом-Александром во вторник, 16 декабря, в Гааге. Об этом сообщает Reuters.

«Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Схофом и королем Нидерландов в Гааге во вторник», — говорится в публикации.

По информации The Wall Street Journal, несколько лидеров стран Европы захотели присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине 15 декабря в Берлине.

8 декабря в правительстве Нидерландов заявили, что выделят Украине еще €700 млн($815 млн) в рамках военной поддержки в первом квартале следующего года. Там отметили, что значительная часть из обещанных ранее €3,5 млрд на поддержку Киева в 2026 году была потрачена в текущем году.

Ранее делегации Украины и США приступили ко второму раунду переговоров по соглашению Трампа.

Переговоры о мире на Украине
