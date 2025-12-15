На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский пообщался с освобожденной белорусской оппозицией

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими оппозиционерами
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по видеосвязи с освобожденными белорусскими оппозиционерами, поблагодарив их за «принципиальную позицию» в отношении конфликта с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня утром пообщался с освобожденными политическими заключенными из Беларуси. Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию относительно российской агрессии», — заявил Зеленский.

Он заверил, что Киев и дальше «будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей».

На опубликованных кадрах видно, что в видеоконференции принимали участие шесть представителей освобожденных Минском политических заключенных. Среди них – Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

Ранее освобожденные в Белоруссии политзаключенные отказались говорить об СВО.

