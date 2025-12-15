На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог увидел скрытый смысл в отказе Украины от вступления в НАТО

Политолог Крутаков: отказом от вступления в НАТО Украина трансформирует конфликт
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Отказ Украины от вступления в НАТО при продолжении поддержки со стороны альянса — это не отказ от конфронтации, а ее трансформация. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

По его словам, главная опасность заключается в том, что даже после формального заключения мира на Украине будет продолжено строительство «Анти-России».

«У меня, например, никаких сомнений нет, что после заключения мира из Украины будут продолжать выращивать русофобское образование. Они выращивают проект по созданию политического украинства. То есть чтобы стать украинцем, надо возненавидеть русских», — сказал Крутаков.

Он добавил, что отказ Киева от вступления в НАТО не разорвет связей с блоком, поэтому сами по себе изменения не существенные.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Еще до начала диалога украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф после встречи сообщил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, есть ли шанс договориться по Украине к католическому Рождеству.

