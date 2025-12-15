В Астраханской области отразили одну из самых массированных атак ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили одну из самых массированных атак на Астраханскую область с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

По его словам, главными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали промышленные и энергетические объекты. Над территорией региона было уничтожено 38 беспилотников противника, еще один сбит над акваторией Каспийского моря.

Бабушкин уточнил, что при падении обломков БПЛА возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет. Он призвал местных жителей обращаться в службу «112» при обнаружении обломков дронов и непонятных предметов.

В ночь на 15 декабря массированной атаке беспилотников ВСУ подверглись Ростов-на-Дону и одиннадцать районов Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слюсаря, во время налета БПЛА была повреждена линия электропередачи, в связи с чем остановилась работа водозабора и насосной станции в Каменском районе. В результате инцидента без воды остались жители микрорайона Заводского в городе Каменск, а также хутора Масловка и станции Погорелово. Начать восстановительные работы на электросетях немедленно невозможно из-за требований безопасности, пояснил Слюсарь.

