Поставки южнокорейских автомобилей в Россию в ноябре выросли в 2,8 раза

ТАСС: импорт машин из Южной Кореи в Россию вырос почти в 3 раза
Hyundai

По итогам ноября 2025 года объем автомобилей, ввезенных в Россию из Южной Кореи, по стоимости вырос в 2,8 раза на фоне показателей прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные южнокорейской таможенной службы.

Таким образом в 2025 году Сеул продал машин в РФ на сумму в $1,017 млрд, в то время как в 2024 году этот показатель составил $567 млн.

В ноябре этого года корейцы поставили в Россию автомобилей на сумму в $107 млн, что меньше относительно более высоких результатов сентября (149 миллионов) и октября (142,3 миллиона) текущего года.

С введением повышенного утилизационного сбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут везти корейские и японские кроссоверы среднего класса, а также популярные подержанные BMW из-за повышения стоимости, рассказали участники рынка. О том, на какие именно модели с ноября был введен заградительный утильсбор, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ввоз машин с пробегом из ОАЭ в РФ вырос на 2089%.

