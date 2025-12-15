Названа причина смерти Левона Оганезова

Названа причина смерти народного артиста России Левона Оганезова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Источник подтвердил, что у 84-летнего композитора было онкологическое заболевание.

«Это был рак почки», — уточнил собеседник агентства.

Оганезов скончался в Нью-Йорке 13 декабря. Его называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами.

Артист снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» (1991), «Ключ от спальни» (2003) и «Чердачная история» (2004). Кроме того, он был соведущим телевизионных программ «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна», «Клуб «Белый попугай» и «Суета вокруг рояля».

В 1969-м женился на Софье Паперман. В браке родились две дочери — Мария (1970) и Дарья (1980).

Оганезова похоронят на кладбище «Кенсико», где погребен композитор Сергей Рахманинов.

