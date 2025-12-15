На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС ответил санкциями на «белорусские» воздушные шары

Евросовет расширил санкции против Белоруссии после инцидента с шарами
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз 15 декабря 2025 года расширил основания для введения новых санкций против Белоруссии, чтобы «охватить гибридную деятельность против блока». Такое решение Евросовет принял в ответ на попадание метеорологических аэростатов в воздушное пространство Литвы. Об этом сообщает официальный сайт Европейского совета.

А именно Евросовет ввел новый критерий для введения санкций против физических и юридических лиц и организаций, которые получают выгоду от действий Белоруссии, угрожающих «демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в ЕС и его государствах-членах, участвуют в них или содействуют им».

«Сегодняшнее решение принято в связи с недавними вторжениями метеорологических аэростатов в воздушное пространство Литвы. Новый критерий позволит ЕС вводить ограничительные меры против тех, кто планирует, направляет, участвует в поддержке или содействует манипулированию иностранной информацией и вмешательству», — сказано на сайте.

Кроме того, ЕС сможет налагать санкции на физических и юридических лиц, которые причастны к действиям против демократических институтов и экономической деятельности, «представляющих общественный интерес в ЕС и его государствах-членах». Касается новый критерий и действий, направленных на вмешательство, повреждение или уничтожение критически важной инфраструктуры, а также на «широкомасштабные или систематические действия, приводящие к нарушению работы такой инфраструктуры».

В новости говорится, что решение стало ответом на попадание метеорологических аэростатов в воздушное пространство Литвы. Речь идет о зафиксированных 8 и 10 ноября случаях, когда воздушные шары попали с территории Белоруссии на территорию Литвы и создали угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности.

9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует ситуацию с метеозондами, которые никак не мешают гражданской авиации. В тот же день правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на из-за прилетевших из Белоруссии метеозондов.

Ранее Литва выразила готовность вести переговоры с Белоруссией.

