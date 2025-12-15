Загитова попала в Книгу рекордов России, выступив на плавучей атомной ТЭС

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова попала в Книгу рекордов России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Ради этого я полетела буквально на край Земли — в Певек, на Чукотке. И вышла на лед там, где до меня не выступал никто: на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в проекте «Сердце Севера», — написала спортсменка.

Таким образом она совершила самый северный прокат в мире, установив рекорд.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее Загитова заявила о страхе сниматься.