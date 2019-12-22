Exit poll: на президентских выборах в Хорватии лидирует оппозиционер Миланович

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Antonio Bronic/Reuters

Согласно данным exit poll, в Хорватии на выборах президента лидирует глава оппозиционной Социал-демократической партии и экс-премьер Зоран Миланович, сообщает РИА «Новости».

23 декабря в Хорватии прошли выборы президента. Участки закрылись в 21.00 мск.

По данным национального телевидения, по первым данным exit poll, Миланович набирает 29,58%.

Действующий президент Колинда Грабар-Китарович получает 26,38%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро — 24,1%.

Остальные кандидаты набрали менее 6% голосов.