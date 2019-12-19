Путин ответил на вопрос о женщине-президенте России

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к женщинам в политике.

«Женщина, тем не менее, привносит в политику женское начало, меньше агрессии», — сказал Путин.

Также он ответил, может ли женщина стать президентом России.

«С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, эти требования не могут отличаться по гендерным признакам. Требования одинаковые: компетентность, порядочность. Безусловно, это будет востребовано», — ответил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.