Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Судебно-медицинские эксперты из Турции раскрыли причину смерти основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на результаты вскрытия.

Как известно, мужчина скончался в Стамбуле 11 ноября.

По данным специалистов, гибель случилась из-за травм, которые Ле Мезюрье получил после падения с высоты.

Как отмечается, на месте инцидента не были обнаружены какие-либо еще следы ДНК.

По версии полиции, основатель «Белых касок» совершил суицид.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Работа спецслужб»: Асад рассказал о гибели Ле Мезюрье

— «Сломаны руки и ноги»: основатель «Белых касок» найден мертвым

— Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле