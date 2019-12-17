Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Судебно-медицинские эксперты из Турции раскрыли причину смерти основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на результаты вскрытия.
Как известно, мужчина скончался в Стамбуле 11 ноября.
По данным специалистов, гибель случилась из-за травм, которые Ле Мезюрье получил после падения с высоты.
Как отмечается, на месте инцидента не были обнаружены какие-либо еще следы ДНК.
По версии полиции, основатель «Белых касок» совершил суицид.
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