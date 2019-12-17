Россия и Китай представили в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций с КНДР

Россия и Китай внесли на рассмотрение в Совета Безопасности ООН проект резолюции, в которой прописана просьба смягчить санкции в отношении КНДР и есть предложение по возобновлению шестисторонних консультаций по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В документе указано, что СБ ООН должен адаптировать действующие санкции против Северной Кореи так как, республика придерживается выполнения своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности.

Кроме того, в резолюции призывают в сжатые сроки убрать ограничительные меры со стороны СБ ООН, которые затрагивают жизнь граждан КНДР.