Зеленский подписал закон о внесении изменений в конституцию в части децентрализации власти
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на улучшение территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления.
Согласно документу, изменения коснутся положений по перечню административно-территориальных единиц.
Документ был внесен в Раду 13 декабря, имеет статус «безотлагательного».
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