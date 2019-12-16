Зеленский подписал закон о внесении изменений в конституцию в части децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на улучшение территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления.

Согласно документу, изменения коснутся положений по перечню административно-территориальных единиц.

Документ был внесен в Раду 13 декабря, имеет статус «безотлагательного».

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