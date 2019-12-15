Песков объяснил, почему Зеленский до сих пор не решил проблему Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет решить проблему Донбасса, однако для этого требуется мощный ресурс власти, передает ТАСС.

По мнению Пескова, президент Украины искренне хочет решить данный конфликт.

«Но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», — заключил он.

Ранее 15 декабря сообщалось, что украинские силовики за сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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