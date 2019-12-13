Сергей Левченко счел отставку лучшим решением для Иркутской области

Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко пояснил свое решение уйти в отставку, сообщает ТАСС.

Он считает, что это решение — лучшее для жителей региона в сложившейся ситуации.

Как уточняется, он много раз подвергался критике федеральных властей и, как следствие, СМИ. Критика в его адрес усилилась после масштабных летних паводков, которые обрушились на Иркутскую область.

Левченко также добавил, что критике подверглись работники администрации области, руководители муниципалитетов и рядовые госслужащие, которые поддерживали его.

До этого стало известно, что Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области.