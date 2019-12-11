Офис Зеленского исправил опубликованный текст коммюнике нормандского саммита
Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил опубликованную на сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам состоявшегося в Париже саммита в «нормандском формате».
Из текста было удалено упоминание о законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей. На данный момент опубликованной версии коммюнике утверждается заинтересованность сторон в достижении договоренностей по всем правовым аспектам особого статуса территорий.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сайте офиса президента опубликован искаженный текст коммюнике, и отказался сотрудничать с Киевом до публикации корректной версии.
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