Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика под Новосибирском выросло

Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Новосибирском выросло до пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 14 марта на трассе Новосибирск — Кемерово. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

Изначально в ведомстве сообщили о трех погибших: два мужчины скончались на месте ДТП, еще одна женщина в машине скорой помощи. Двух человек — женщину 1998 года рождения и мужчину 2006 года рождения — госпитализировали. Позже они умерли в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого на Калужском шоссе в Москве произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали мигранты, экскурсионного автобуса с детьми и других автомобилей. По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Он потерял управление и задел автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого транспортное средство развернуло, и в него врезались другие машины.

В результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Москве.

 
