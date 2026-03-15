Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика под Новосибирском выросло

Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Новосибирском выросло до пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 14 марта на трассе Новосибирск — Кемерово. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

Изначально в ведомстве сообщили о трех погибших: два мужчины скончались на месте ДТП, еще одна женщина в машине скорой помощи. Двух человек — женщину 1998 года рождения и мужчину 2006 года рождения — госпитализировали. Позже они умерли в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

