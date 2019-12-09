Путин жестом «развернул» Зеленского перед саммитом нормандской четверки

На «нормандском саммите» в Париже российский президент Владимир Путин жестом «развернул» президента Украины Владимира Зеленского в сторону фотографов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в начале встречи Зеленский перепутал места за столом, едва не сев на стул Путина. Затем украинский лидер открыл папку с документами, сидя спиной к камере. Тогда президент России попросил его повернуться. После чего президент Украины улыбнулся в камеру.

В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» --России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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