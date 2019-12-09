Путин жестом «развернул» Зеленского перед саммитом нормандской четверки

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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир... Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Михаил Метцель/ТАСС

На «нормандском саммите» в Париже российский президент Владимир Путин жестом «развернул» президента Украины Владимира Зеленского в сторону фотографов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в начале встречи Зеленский перепутал места за столом, едва не сев на стул Путина. Затем украинский лидер открыл папку с документами, сидя спиной к камере. Тогда президент России попросил его повернуться. После чего президент Украины улыбнулся в камеру.

В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» --России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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