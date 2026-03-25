Глава РФПИ отреагировал на возможное возвращение Netflix в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X обратил внимание на информацию о том, что американский стриминговый сервис Netflix может вернуться на рынок РФ.

«Даже Netflix пытается запрыгнуть обратно в [ушедший] российский поезд», — написал он, комментируя эту информацию.

25 марта сообщалось, что Netflix подал заявку на регистрацию в России товарного знака с таким же названием. Заявка в Роспатент была подана 23 марта компанией «Нетфликс, Инк». Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам, в которые входят программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, а также создание, производство и распространение продукции, включающей фильмы.

В 2022 году Netflix приостановил работу в России в связи с событиями вокруг Украины. Уход из РФ, по некоторым данным, привел к потере 700 тысяч подписчиков платформы.

Ранее в Кремле заявили о плюсах от ухода HBO и Netflix.