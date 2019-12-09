Трамп назвал Украину «каким-то местом»

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами назвал Украину «каким-то местом». Видео выступления приводится в Twitter The Hill.

Американский лидер отвечал на вопрос о планах своего адвоката Рудольфа Джулиани.

«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места», — сказал Трамп.

Он также заявил, что по итогам своей поездки Джулиани собирается сделать доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Глава Белого дома также уточнил, что у адвоката есть много полезной информации.

Ранее СМИ узнали о том, что Джулиани посетил Киев на прошлой неделе.

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