«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом
Россия не собирается пересматривать Минские соглашения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Отмечается, что российская сторона согласна на развитие отношений с Украиной по грузинской модели, то есть на сохранение двусторонних связей при отсутствии разрешения конфликта.
9 декабря состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.
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